Vittorio Feltri su Flavio Briatore: "Perché i giornalisti di sinistra lo odiano"

29 agosto 2020

“Flavio Briatore è odiato dai giornalisti di sinistra perché è più ricco e più bravo di loro”. Così Vittorio Feltri ha preso le difese dell’imprenditore del Billionaire, finito al centro delle polemiche dopo essere risultato positivo al coronavirus. Per un certo tipo di stampa Briatore se la sarebbe cercata perché apparterrebbe alla cosiddetta categoria dei “negazionisti”, utilizzata per screditare chi non cede agli allarmismi sul Covid. Queste persone non sostengono né l’hanno mai fatto che il virus sia morto: sono pienamente consapevoli del fatto che circoli ancora, ma i dati supportano la loro tesi secondo cui non è più così pericoloso e soprattutto non è più letale. Ma questa visione contrasta un certo tipo di narrativa filo-governativa, secondo cui l’allarme deve essere sempre alto: ormai emergenza è sinonimo di terrore.

