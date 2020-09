Immigrazione, Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Lampedusa? Nessuno lo ricorda ma una volta era un'isola turistica"

02 settembre 2020 a

Immigrazione, un'emergenza fuori controllo. E del tema si parla a L'aria che tira, il programma di La7, dove ospite in collegamento c'è Pietro Senaldi. Il direttore di Libero, parlando di Lampedusa, sottolinea: "Adesso nessuno se lo ricorda ma vorrei ricordare che Lampedusa una volta era un'isola turistica. Adesso è un'isola senza futuro, per chi arriva e per chi ci abita". Evidenti, secondo Senaldi, le responsabilità dell'esecutivo, contro cui poi il direttore rincara: "Il governo non fa le zone rosse ma fa una zona nera, una legislazione speciale per Lampedusa con sconti fiscali per risarcirla. Non vorrei che da Lampedusa si passasse alla grande zona nera, la Sicilia". Infine, una battuta sulle Ong: "Nessuno si augura che le persone anneghino in mare, ma le Ong favoriscono le partenze", conclude Pietro Senaldi.

