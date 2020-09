Leo Messi, Fabrizio Biasin: "Resta a Barcellona? Vince a mani basse il trofeo Maria, lascio lo studio"

03 settembre 2020 a

Fermi tutti, dietrofront. La novità di giornata è che, forse (anzi, quasi sicuramente), Leo Messi resterà al Barcellona. Tanto rumore per nulla? Possibile, probabile, "al 90%" secondo le voci che rimbalzano dall'Argentina. Voci per inciso confermate dal padre dell'Argentino: "Ci stiamo lavorando". Insomma, Pulce e Barcellona probabilmente eviteranno le vie legali e al termine del prossimo anno il fenomeno si svincolerà a parametro zero. Vicenda curiosa, un poco spiazzante, sorprendente, sulla quale piove il divertente e divertito tweet di Fabrizio Biasin. "Se Messi alla fine resta a Barcellona vince a mani basse il trofeo Maria, lascio lo studio", sintetizza. Cala il sipario.

