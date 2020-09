Pietro Senaldi, il piano di Giuseppe Conte: scarica M5s e Pd, sta per nascere il suo partito

Pietro Senaldi 04 settembre 2020 a

Se ne parla da mesi, ora sembra che i tempi siano maturi. Giuseppe Conte si sarebbe deciso a lanciare, tra poche settimane, il proprio partito personale, che all'inizio potrebbe partire come una semplice associazione culturale, oppure un movimento con intenti sociali. Nelle ambizioni del premier, devoto a Padre Pio, che in effetti lo ha miracolato, il progetto dovrebbe portare a una sorta di riedizione della Democrazia Cristiana, rivista in chiave ambientalista, con bonus per tutti e lavoro per pochi. (...)

Tutto pronto, insomma: Giuseppe Conte, in "delirio di onnipotenza", sta per farsi il suo partito. Stufo di grillini e democratici, rivela il direttore Pietro Senaldi in un retroscena su Libero in edicola oggi, venerdì 4 settembre, sta per lanciare un movimento catto-ambientalista nel quale confluiranno ex Dc, pentastellati delusi, forzisti in disarmo e ciò che resta dei Verdi. Il premier prova così a salvarsi dall'imminente crollo della maggioranza: il varo si terrà a ottobre, con un convegno su religione ed ecologia, alla presenza di "vecchie volpi delle politica".

