Coronavirus, Antonio Socci su Bill Gates: "La faccia inquietante con cui parla della prossima epidemia"

Un video in cui il protagonista è Bill Gates fa sorgere "inquietanti" dubbi ad Antonio Socci. Il magnate e filantropo, ex patron Microsoft, in una lunga intervista parla del coronavirus, dell'emergenza sanitaria, sulla quale da tempo usa toni piuttosto catastrofisti. È noto, inoltre, come l'universo complottista punti il dito contro Bill Gates sostenendo teorie cospirazioniste più o meno bislacche. Il punto, però, è che Gates non sembra fare nulla per scacciare i sospetti, per quanto talora piuttosto assurdi, che lo circondano. Rilanciando il video su Twitter, Antonio Socci commenta: "Le cose che dice fino al minuto 0,50 mi sembrano sensate e condivisibili. Ma da quel punto in poi è un po' inquietante. Soprattutto lo è la faccia con cui dice (guardando lei) che la prossima epidemia attirerà l'attenzione...". Vedere il video per credere.

