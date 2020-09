Fuori dal Coro, Vittorio Feltri contro De Benedetti: "Attacco a Berlusconi? Ha fatto la pipì fuori dal vaso"

09 settembre 2020 a

"Lo conosco ma stavolta Carlo De Benedetti ha detto una volgarità che non mi aspettavo da lui". Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, bacchetta l'editore di Domani, ex patron di Repubblica, per la infelice uscita su Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale per coronavirus e definito a bruciapelo "grande imbroglione".





"De Benedetti e chi vuole il Cav morto, loro sì: degni di migrare all'altro mondo". Vittorio Feltri, uno sfogo rabbioso

"De Benedetti è anche una persona gentile, ma stavolta ha fatto la pipì fuori dal vaso. Non si fa con una persona sul letto di dolore, è una questione di tatto. Peraltro ha detto una cosa sbagliata: Berlusconi imbroglione non lo è mai stato, semmai è stato imbrogliato dalla Cassazione, come abbiamo potuto apprendere dalle testimonianze di un giudice che lo aveva condannato", ha concluso il direttore.

