Vittorio Feltri contro Arcuri: "Coronavirus, l'Italia investe in due cure? Ammazza, che tempestività"

Contro Domenico Arcuri, l'amara ironia di Vittorio Feltri. Il commissario "a tutto" - prima per l'emergenza coronavirus e poi per la ripartenza delle scuole, in entrambi i casi con risultati a dir poco rivedibili - ha infatti annunciato che l'Italia investirà in due aziende tricolori per la cura del coronavirus. L'annuncio risale a poche ore fa. Ed è proprio il tempismo un poco "sghembo" che scatena il direttore di Libero contro Arcuri. Il tutto su Twitter, laddove Feltri cinguetta, sintetico: "Arcuri afferma: investiremo in due aziende italiane per la cura del virus. Ammazza che tempestività", conclude con amaro sarcasmo il direttore.

