Vittorio Feltri a Fuori dal coro, la risposta a Rula Jebreal e Ferragni: "Willy, Meloni e Salvini? Non capisco perché"

"Non riesco a capire in base a quale ragionamento si possa incolpare Salvini e Meloni per l'atto di alcuni delinquenti". Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, commenta gli attacchi di "noti intellettuali come Chiara Ferragni, Rula Jebreal e pure un sottosegretario come Alessia Morani" (così li ha definiti Giordano) ai leader di centrodestra per la barbara uccisione di Willy Monteiro a Colleferro.

"Lo hanno ammazzato senza un perché - taglia corto il direttore di Libero - e anche se ci fosse stato era una cosa che non si doveva né poteva fare". Lapalissiano, tranne che per gli esponenti del centrosinistra.

