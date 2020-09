Vittorio Feltri su Luca Palamara: "Perché è il magistrato più onesto d'Italia"

21 settembre 2020 a

"Luca Palamara è il magistrato più onesto d’Italia". Vittorio Feltri si spende in un tweet controcorrente in difesa dell'ex pm espulso dall'Associazione nazionale magistrati. Palamara - a detta del direttore di Libero - "è l’unico che ha avuto il coraggio di vuotare il sacco delle porcate giudiziarie". L'ex presidente dell'Anm, che è stato messo alla porta e privato dello stipendio con l'accusa di corruzione, si è sempre dichiarato innocente: "Il confronto con la politica sulle nomine - ha ribadito dopo la bufera - è sempre esistito. Io sono solo stato travolto e nella fiumana mi sono perso, ma non mi sento di essere stato moralmente indegno".

Ieri, 20 settembre, l'assemblea generale degli iscritti al sindacato delle toghe non ha voluto sentire ragioni e ha confermato il provvedimento del 20 giugno scorso del Comitato direttivo centrale dell'Anm, bocciando il ricorso presentato dall'ex pm.

