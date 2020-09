Vittorio Feltri contro Carlo De Benedetti per la prima pagina contro Salvini: "Chi male incomincia, finirà prima"

25 settembre 2020 a

a

a

La nuova impresa di Carlo De Benedetti si preannuncia già un flop. Questo almeno per Vittorio Feltri che non ha potuto fare a meno di non notare la titolazione di oggi, venerdì 25 settembre, con cui l'ex patron di Repubblica ha aperto il suo nuovo giornale. "Domani - cinguetta il direttore di Libero - il nuovo quotidiano, in un titolo di prima pagina dice: la fine di un leader, riferendosi a Salvini. Ma chi male incomincia finirà prima. Garantito".

"Conte? Soltanto la parte scenica": De Benedetti, una inquietante teoria sul potere di Rocco Casalino

Proprio così, l'avventura editoriale di De Benedetti - se continua a negare la realtà dei fatti - non andrà tanto lontano. D'altronde l'imprenditore sembra dimenticare un piccolo dettaglio: la Lega è il primo partito del Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.