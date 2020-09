Paolo Becchi e l'ossessione di Conte, Pd e M5s: cancellare Salvini. "Per cosa passerà alla storia questo governo"

27 settembre 2020 a

Un governo ossessionato da Matteo Salvini. O meglio, dall'obbligo di cancellare il leader della Lega dalla mappa politica italiana. Il dubbio viene anche a Paolo Becchi, che su Twitter fa notare una semplice concatenazione di eventi: "Quota cento. Decreti sicurezza - scrive l'editorialista di Libero, ex ideologo del Movimento 5 Stelle e padre putativo del governo sovranista gialloverde -. Questo governo passerà alla storia non per quello che fa ma per quello che disfa". In attesa che la magistratura faccia quanto auspicato da mesi, cioè eliminare "fisicamente" Salvini dalla lotta politica, Conte, Pd e M5s si adoperano per la sua damnatio memoriae.

