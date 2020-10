Vittorio Feltri contro Nicola Zingaretti: "Coronavirus, con Salvini milioni di morti? Ridicolo"

01 ottobre 2020 a

a

a

Apre il fuoco contro Nicola Zingaretti, Vittorio Feltri. Il direttore di Libero prende la mira su Twitter, riprendendo una sparata che il segretario del Pd ha più volte proposto in favor di telecamera: secondo lui, con Matteo Salvini al governo durante l'emergenza-coronavirus, in Italia avremmo avuto centinaia di migliaia di morti in più. Una discreta porcheria che scatena il direttore: "Ridicolo Zingaretti. Dice che se la crisi Covid fosse stata gestita da Salvini saremmo morti tutti. Ma si dà il caso che il virus se lo è beccato il segretario Pd non quello della Lega", conclude tranchant Vittorio Feltri. Già, Zingaretti farebbe bene a tacere.

