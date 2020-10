Vittorio Feltri: "Essere donnaioli non è una vocazione, bensì una sventura"

04 ottobre 2020 a

I pochi caratteri concessi da Twitter sono più che sufficienti per una riflessione di Vittorio Feltri. Né politica, né cronaca, né immigrazione. Il direttore infatti si spende sulla vita, sui rapporti tra uomo e donna. O meglio, sulle scelte dei maschietti. E scrive: "Essere donnaioli non è una scelta o una vocazione bensì una sventura". E chi ha orecchie per intendere intenda...

