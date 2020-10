Multe e sussidi, ecco la ricetta dei giallorossi che trasforma i cittadini in sudditi

Francesco Bertolini 07 ottobre 2020 a

a

a

L'unico vantaggio di questo periodo maledetto è che ha costretto qualcuno, pochi purtroppo, a riflettere sui grandi temi che da sempre influenzano la convivenza tra gli uomini e i loro tentativi di governarla. L'occidente è convinto che la democrazia sia lo stadio finale del processo evolutivo, o come era di moda negli anni 90, la fine della storia. Ma è una illusione, purtroppo o per fortuna la storia non finisce, anzi il più delle volte si ripete, modificando solo i protagonisti, attori interpreti ognuno della propria epoca. La democrazia ha un grande peccato originale; essendo governo del popolo, non può che eleggere a sua rappresentanza mediocri, che hanno sostituito il diritto di sangue delle antiche monarchie con regole bizantine finalizzate a tutelare oligarchie che si spartiscono il potere. Non è un inno alla dittatura ovviamente, anche se la storia si è evoluta e l'uomo ha migliorato le proprie vite, materiali e spirituali, col supporto di regnanti illuminati adorati dai propri sudditi. Ma tale opzione non è oggi nemmeno contemplabile da un punto di vista teorico; e allora sono rimasti solo i sudditi, governati da mediocri.

Il coronavirus non basta, "raffica di multe" anti-contagio: indiscrezione, così il governo vuole punire gli italiani

E come si muove un mediocre? Con autorità, non avendo autorevolezza. Terrorizzando i sudditi con sanzioni assurde per non indossare la mascherina all'aperto, nonostante sia follia una imposizione simile, e lo sanno tutti, compresi gli esperti da talk show. Ma anche loro non si ribellano, si adeguano, nessuno osa mettere in discussione decreti scritti come li scriverebbe qualunque dittatorello sudamericano del secolo scorso. Il nostro paese in particolare non è mai stato noto per la sua capacità di opporsi al potere, ha sempre cercato di farsi amico del potere stesso. Un paese dove i giovani escono di casa dopo i 30 anni (dato più alto in Europa, in Svezia prima dei 18 ) è un paese vecchio e impaurito; e un paese impaurito è il terreno ideale di governanti mediocri che emanano multe da un lato e elargiscono sussidi dall'altro, così da usare il bastone e la carota con i propri sudditi.

Una ribellione a questa follia, che non significa essere negazionisti, ma guardare la realtà, non potrà dunque arrivare dall'Italia, che continuerà in quell'intreccio tra poteri finalizzato a tenere a cuccia i sudditi. Quando Fca disse che sarebbe partita con la produzione di 27 milioni di mascherine al giorno, solo gli sprovveduti non avevano capito che si sarebbe arrivati a questo punto; da qualche parte dovranno essere distribuite, quindi obbligo ovunque, tanto i sudditi impauriti obbediscono.Un cambiamento potrà arrivare solo da paesi che storicamente sono meno sudditi, che hanno fatto la rivoluzione come la Francia, o dove la libertà è allo stesso piano della salute. I sudditi sono invidiabili, eseguono, non si pongono domande; maledetto invece chi ragiona, chi non si riconosce in leggi assurde e liberticide, chi non si piega al governo dei mediocri. Ma purtroppo, nonostante il mondo non cambierà mai i ribelli, i ribelli, soprattutto in Italia, non cambieranno mai il mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.