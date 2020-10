Pietro Senaldi, caso-vaccini in Lombardia: "Tutta una montatura politica"

07 ottobre 2020 a

Un caso costruito ad hoc. Per Pietro Senaldi la polemica che ha investito ancora una volta la Lombardia non è altro che una "montatura politica". A L'Aria Che Tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino, il direttore di Libero interviene in difesa della Regione guidata da Attilio Fontana, presa di mira per il ritardo sui vaccini. "Il caso Lombardia - vaccini è un caso mediatico, perché allora voglio vedere un servizio sulle farmacie di Roma, di Napoli, di Torino che tirano fuori il vaccino e lo danno al giornalista", ha ribadito.

E ancora: "Chi si vaccina oggi a gennaio - febbraio, quando arriva l'influenza, è scoperto, quindi è sbagliato vaccinarsi oggi". Il direttore osserva che i numeri dei contagi da coronavirus in Lombardia sono pienamente sotto controllo e che per quando arriverà l'influenza Fontana ha già disposto molti più vaccini delle altre regioni.

