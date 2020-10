Vittorio Feltri a L'aria che tira spiazza Myrta Merlino: "Non sono così stupido da farmi il vaccino anti-influenzale ad ottobre"

08 ottobre 2020 a

a

a

"L'Italia è un fiore all'occhiello". Vittorio Feltri, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, spiazza tutti difendendo l'operato del governo di Giuseppe Conte sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Non posso dire che questo governo ha agito male, mettetevi queste mascherine e non rompete più le scatole". La Merlino lo pungola: "Scusa Vittorio, sei riuscito a farti anche il vaccino anti-influenzale che non si trova da nessuna parte?". "Non sono così stupido da farlo in ottobre - la spiazza il direttore di Libero -, aspetto novembre per farmelo, così avrò la copertura fino a oltre gennaio, perché dura tre mesi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.