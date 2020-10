Coronavirus, anche sulla salute l'opposizione ha il dovere di criticare il governo

Iuri Maria Pardo 08 ottobre 2020 a

No, un momento, facciamo a capirci: perché forse non è chiaro che in un sistema democratico l'opposizione non ha il diritto, ma il dovere di contrastare il governo e, se possibile, di abbatterlo. Non il diritto: il dovere. Almeno se lo schieramento politico - come si confida - è composto da alcuni che hanno certe idee su come risolvere i problemi e da altri, dalla parte opposta, che per risolverli hanno idee diverse. Se invece si tratta di una compagnia indistinta fatta di gente che si contende il potere per fare le stesse cose - e si confida che non sia così - allora siamo in un sistema diverso, che assomiglia molto poco a una democrazia decente. Dice: ma sulle cose importanti bisogna che maggioranza e opposizione lavorino insieme.

No: è proprio sulle cose importanti che devono dividersi e opporsi, perché proprio sulle cose importanti e su come affrontarle è fatale (e salutare) che si abbiano idee diverse. Quindi il chiasso di maggioranza sul comportamento irresponsabile dell'opposizione che l'altro giorno non si uniformava alle intimazioni governative per lo sdoganamento di un'altra ondata di dispacci dell'avvocato del popolo possiamo metterlo sul conto di quell'incultura, la stessa che ordina al virologo di regime di raccontare in Tv che le mascherine possiamo anche non mettercele non perché non servono (come dicevano), ma perché non ci sono (come sottacevano): salvo poi, quando finalmente arrivano perché il super commissario non è riuscito nell'opera di distruggerne completamente il mercato, mettere multe che ti levano la pelle se alle tre di notte scendi giù a portare la pattumiera e ti dimentichi quel bavaglio.

Che questa roba vada bene, e che si sia costretti a sopportare il verbo comune che la vuole indispensabile, può essere nelle aspettative di un presidente del Consiglio e dei ridicoli adulatori che ne diffondono in perfetta serietà le farneticazioni, tipo che scaricare la app Immuni è «un imperativo morale» e pace se poi l'unica cosa che puoi fare è tombarti in casa perché al tuo imperativo morale non corrisponde il dovere dello Stato di assicurarti il tampone. Eppure si va avanti così, con dispositivi di presunta salute pubblica assistiti da comminazioni moraleggianti e con l'inefficienza di governo puntualmente rivoltata in colpevolezza dei "negazionisti", cioè quelli che osano sollevare qualche dubbio a proposito della perfezione del modello italiano polarizzato tra le riunioni secretate con i comitati scientifici e le buffonate pubbliche a Villa Pamphili.

Il clima ricattatorio che assolve qualunque sproposito di maggioranza e governativo giusto perché c'è di mezzo la salute è lo stesso che si respirava con gli elicotteri a caccia di runner e coi carabinieri nelle chiese, quando i ministri dell'asse fascio-progressista istigavano i cittadini alla delazione: perché se salivano i contagi era colpa di chi faceva le grigliate sui tetti, mica del governo che era "prontissimo" a gennaio e per settimane stava a guardare nell'attesa di sequestrare il Paese. Ebbene, che chi sta al comando voglia continuare a imprimere all'Italia questo andazzo è comprensibile: basta non pretendere che chi sta sotto, cioè tutti noi, debba adeguarvisi senza protestare. E se la protesta arrivasse in Parlamento, questo posto superfluo che Giuseppe Conte, quando gli gira, si compiace di visitare, sarebbe tanto di guadagnato per tutti.

Naturalmente ci vorrebbe un'opposizione, quella che ieri non si è vista e che alla maggioranza piace assai a patto che sia inerte davanti alla reiterazione dello stato di emergenza che protegge la salute governativa.

