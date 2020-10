Giuseppe Conte irrompe nelle case per fermare la pandemia: Costituzione violata

Paolo Becchi - Giuseppe Palma 12 ottobre 2020 a

Oggi forse vedrà la luce il nuovo Dpcm. Dai rumors delle ultime ore sembra che il governo voglia limitare le feste in casa a non più di dieci persone. Per farlo occorre che le forze dell'ordine siano autorizzate ad effettuare i controlli immediatamente, arrivando a buttare giù la porta di casa senza alcun mandato del giudice. Basterà la delazione del vicino, una soffiata che nell'appartamento di fianco ci sono undici persone che stanno commettendo il crimine di festeggiare un compleanno. Lo Stato che entra nel salotto di casa, nell'intimo della vita familiare, tra i pranzi conviviali di milioni di italiani. Può farlo? L'articolo 14 della Costituzione è chiaro: «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali». La libertà di domicilio è dunque strettamente collegata alla libertà personale, sia perché il domicilio è la proiezione nello spazio personale dell'individuo, sia perché è definita dalla Costituzione «inviolabile».

INVADERE IL DOMICILIO

Gli unici casi in cui è possibile per lo Stato invadere il domicilio sono quelli della flagranza di reato (il poliziotto che ferma sotto casa lo spacciatore con sostanze stupefacenti in tasca può accedere al domicilio per effettuare la perquisizione) e la sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. In questo caso occorre però una ordinanza del tribunale che - oltre a disporre l'applicazione della misura cautelare - consenta agli operanti l'accesso al domicilio della persona. Medesimo discorso per l'esecuzione delle pene definitive, in cui occorre sempre un ordine firmato dal giudice. Vi sono poi altre eccezioni, in cui il controllo del giudice è invece a posteriori, come ad esempio il fondato sospetto di detenzione di armi oppure nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 416 bis del codice penale (associazioni di stampo mafioso) o di contrasto al terrorismo, nei limiti stabiliti dal testo unico di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda i «motivi di sanità» l'art. 14 della Costituzione prevede una riserva di legge speciale, vale a dire la possibilità di derogare alla inviolabilità del domicilio nei soli casi previsti da una legge speciale, che a differenza di quella generale regola nello specifico situazioni particolari, e solo per un determinato periodo di tempo, cioè fino a quando perdurano quelle situazioni. Le leggi speciali derogano alla legislazione ordinaria, ma sono approvate pur sempre nel rispetto delle procedure costituzionali previste per la legge ordinaria.

MANDATO DEL GIUDICE

Insomma, se il governo vuole fare irruzione nelle case degli italiani per «motivi di sanità», deve prima passare da una legge speciale - discussa e approvata dal Parlamento. Conte invece - a quanto pare - vuole restringere il numero di persone per le feste in casa con un semplice Dpcm. Le forze dell'ordine, su delazione del vicino, potranno fare irruzione in casa senza né una legge speciale che regoli la nuova situazione, né tantomeno un mandato del giudice. Solo per Dpcm, un atto amministrativo del Presidente del Consiglio che i destinatari di eventuali provvedimenti lesivi della libertà del domicilio potranno impugnare al Tar, anche per «eccesso di potere». Il principio della inviolabilità del domicilio non riguarda solo l'abitazione di residenza, ma si estende al luogo dove la persona svolge la propria attività lavorativa e alla dimora occasionale.

Nasce lo Stato terapeutico, come ci ingabbia il nuovo decreto Conte: lo sfogo di Paolo Becchi

Se il governo consentisse i controlli presso il domicilio, residenza o no, con semplice Dpcm e senza il rispetto delle garanzie costituzionali, non esisterebbe più la dimensione privata della persona, ovunque essa si trovi. Una cosa simile ha - se non sbagliamo - un solo precedente nella storia degli ultimi centocinquant' anni: le irruzioni delle truppe naziste nelle abitazioni site nei luoghi di guerra, su semplice ordine del comando militare di zona. Anche in quel caso un atto amministrativo. All'epoca i tedeschi svolgevano operazioni di rastrellamento, oggi il governo va alla caccia di famiglie che pranzano insieme. Va in realtà a caccia delle famiglie, perché sono rimaste uno dei pochi spazi in cui la libertà non è ancora soffocata.

