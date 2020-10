Vittorio Feltri, la profezia sul voto Usa: "Coronavirus, perché Donald Trump vincerà a mani basse"

14 ottobre 2020 a

Al 3 novembre, ormai, mancano pochissimi giorni: quel giorno gli Stati Uniti saranno chiamati a votare il prossimo presidente. La sfida è tra l'uscente Donald Trump e Joe Biden, con il primo che viene dato come super-sfavorito sia dai sondaggi sia dagli analisti. Ma per Vittorio Feltri l'esito della consultazione per scegliere il prossimo inquilino della Casa Bianca è tutt'altro che incerto. Il direttore di Libero pone l'accento sul coronavirus, sulla positività di The Donald e sulla gestione dell'emergenza, due temi che lo avrebbero "condannato" a perdere. Per Feltri, però, non è così. Lo spiega su Twitter, dove cinguetta: "Dicono che Trump perderà le elezioni causa virus. Cosicché le vincerà con le mani in tasca". Profezia veritiera? Attendere il 3 novembre...

