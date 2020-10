Paolo Becchi in controtendenza sul coronavirus: "Numero dei morti insignificante, non credete alla seconda ondata"

15 ottobre 2020 a

a

a

Il coronavirus non allarma Paolo Becchi. L'editorialista di Libero, in netta controtendenza, cinguetta così sull'attuale situazione del Paese: "I contagi aumentano ma il numero dei morti è quasi insignificante. Ogni giorno muoiono in Italia circa 1.800 persone, di queste tra i 20 e i 40 con o da Covid". E ancora: "Da 5 mesi la mortalità è nella media. Non c’è nessuna seconda ondata come vi vogliono far credere per tirare a campare".

"Rivoluzione liberale?". Salvini riprende lo slogan del Cav: "matrimonio necessario", il suggerimento di Becchi

Il filosofo segue il pensiero di Alberto Zangrillo. Nella stessa giornata il direttore di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano ha voluto frenare gli allarmismi. "Lo dico da sei mesi - ha tuonato su Twitter negando per ora un'emergenza ospedaliera - il problema non sono le terapie intensive. Quando arriviamo li abbiamo già perso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.