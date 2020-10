Vittorio Feltri a L'aria che tira: "Per la prima volta in vita mia sono d'accordo con il sindaco di Napoli De Magistris"

16 ottobre 2020 a

"Io non capisco perché siamo arrivati così tardi sul coronavirus". Myrta Merlino a L'aria che tira si rivolge direttamente a Vittorio Feltri: "Siamo arrivati con gli scarponi di cartone a questa seconda ondata", sottolinea. E il direttore di Libero le risponde: "La situazione è talmente grave e inattesa che è abbastanza normale che non fossimo preparati ad affrontare un guaio tremendo come quello del virus. Ma molte cose sono state fatte bene, nonostante anche noi di Libero abbiamo attaccato il governo. Va bene, noi italiani siamo cretini ma per consolarci basta dare un'occhiata a quello che succede negli altri Paesi, dalla Francia alla Spagna fino al Belgio e all'Inghilterra. Io per la prima volta nella vita sono d'accordo con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, le scuole non vanno chiuse e le reazioni isteriche vanno tenute sotto controllo, perché il rischio è di danneggiare ulteriormente la popolazione".

