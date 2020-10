Fabrizio Biasin sul futuro della Serie A: "Stagione falsata? Piuttosto che niente, meglio il piuttosto"

21 ottobre 2020 a

a

a

Quale futuro per la nostra Serie A, alle prese con il coronavirus? Secondo Fabrizio Biasin si possono percorrere tre strade. Quelle che sintetizza in questo tweet:

Insomma, la bolla sarebbe la soluzione migliore ma di difficile, difficilissime attuazione., la più amara. Infine, tirare avanti così come stiamo facendo, anche se la stagione permetterà semplici (e giustificate) recriminazioni a tutti quelli che non ne usciranno vincitori. Ma Biasin conclude citando un detto milanese che, tradotto per chi avesse poca confidenza col dialetto meneghino, significa "piuttosto che niente è meglio piuttosto".

"Lei qui non entra": il figlio di Thuram deve cercarsi su Google per entrare a San Siro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.