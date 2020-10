Pietro Senaldi a Stasera Italia: "Lockdown ora, poi un bel Natale e a gennaio chiudiamo di nuovo"

22 ottobre 2020 a

"La parte mancante del discorso". Pietro Senaldi, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, gela i telespettatori e l'Italia con una profezia sulla lotta al coronavirus che sa tanto di quasi certezza. "Adesso chiudiamo 2 o 3 settimane poi ci passiamo un bel Natale".

Finita qui? No, ecco cosa governo centrale e governatori "scordano" di dire: "Per poi richiudere a gennaio e febbraio - aggiunge amaro il direttore di Libero -. A me sembra che il problema di tutti sia passare delle feste tranquille, in famiglia. Ma cosa facciamo durante le vacanze? Ad agosto il governo è andato in vacanza, a Natale vuoi che non festeggino? E a gennaio ci ritroveremo allo stesso punto. La sensazione è di aver preso qualche settimana di vantaggio rispetto ad altri paesi europei, ma in realtà non ci siamo preparati a questa seconda ondata".

