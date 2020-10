Paolo Becchi contro Conte: "Sfiduciato dall'Italia, in Parlamento parlano di gay e trans"

27 ottobre 2020 a

Forza sfiducia. Paolo Becchi sogna un riallineamento tra la volontà popolare e il voto dei parlamentari. Un "reset" che costringa Camera e Senato a guardare in faccia la realtà e farla finita con questa maggioranza posticcia. "Il governo Conte - scrive l'editorialista di Libero su Twitter - è 'di fatto' sfiduciato dal Paese". E le dimostrazioni in piazza da Nord a Sud contro l'ultimo Dpcm, tralasciando le derive violente dei facinorosi, stanno lì a mostrarlo. "Non sarebbe ora il caso che il Parlamento lo sfiduciasse anche 'di diritto' - provoca Becchi -, invece di occuparsi di trans e gay?".

