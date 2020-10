Vittorio Feltri a Fuori dal coro: "Cosa regalo a Conte per Natale? Una bella lettera di dimissioni"

28 ottobre 2020 a

Un Dpcm ora per passare un Natale sereno? Mario Giordano a Fuori dal coro chiede a Vittorio Feltri che regalo farebbe al premier Giuseppe Conte e il direttore di Libero bombarda: "Una bella lettera di dimissioni, che dovrebbe copiare, consegnare e andarsene fuori dai piedi. Non ne possiamo più di questa gestione scriteriata".

"Gli esperti dicono che ci si infetta soprattutto in casa - sottolinea Feltri - e allora perché ci chiudete in casa? Fateci stare fuori fino a mezzanotte. Poi è chiaro che se hai un figlio di 18 anni che va a fare il cretino sui Navigli e a cercare la movida e porta a casa il virus poi infetta tutti, ma tocca educare i figli in un certo modo". "Poi a me del Natale e del pranzo in famiglia non me ne frega niente - conclude caustico il direttore -. Mangio pochissimo, sto volentieri con i miei figli per un paio d'ore poi se vanno fuori dalle balle è meglio".

