Numeri nascosti, poca trasparenza, molte proibizione: da Giuseppe Conte la solita (brutta) musica

Nemmeno in un Paese come il nostro, tanto abituato all'illegalità, dovrebbe passare inosservata quella di cui si rende responsabile il potere pubblico. E nel caso dell'azione di governo l'illegalità è addirittura doppia. Innanzitutto perché ha cominciato a disporre dei nostri diritti con lo strumento improprio della decretazione privata del presidente del Consiglio.

E poi è illegale perché continua a farlo senza neppure rispettare la legge che impedirebbe al governo di assumere quei provvedimenti senza preventivamente informare il Parlamento. È già forzato il modo con cui il governo si è attribuito il potere di perseverare in quella pratica costituzionalmente illegittima, e cioè con l'espediente di un decretone che legittima l'illegittimità di quei decretini. Ma l'opera del governo e del suo capo è andata oltre, e si è spinta a violentare anche l'ultimo presidio democratico posto a limitare l'esercizio dei pieni poteri secondo il modello italiano: vale a dire la necessità che le scelte sulle misure di contenimento dell'epidemia siano previamente illustrate alle assemblee legislative, chiaramente sul presupposto che provvedimenti con tali conseguenze sulla vita del Paese non possano essere assunti senza un confronto nelle sedi del sistema democratico rappresentativo.

Quanto il governo abbia avuto rispetto per questa esigenza istituzionale, oggetto di una precisa prescrizione di legge, lo abbiamo visto: se l'è messa sotto i tacchi. I propositi di intervento del presidente del Consiglio non erano affidati al riscontro parlamentare, ma alla circolazione delle bozze e alle conferenze stampa, mentre i verbali che denunciavano il brancolare e le bugie del governo erano opportunamente sottoposti a censura. E così si assisteva allo scandalo dell'ennesimo Dpcm che nuovamente dava fuori un'altra carrellata di prescrizioni «visti i verbali del Cts»: visti non si sa da chi, e in ogni caso non dal cittadino riempito di divieti e multe sulla base di decisioni e dati che però non ha il diritto di consultare.

Perché anche su quest' altro fronte - i dati dell'epidemia - il governo ha lavorato male o ha giocato sporco, e probabilmente le due cose insieme. Come più volte denunciato dalla comunità scientifica, non si è provveduto a organizzare un sistema nazionale di raccolta delle informazioni disponibili sui luoghi dei contagi, sulle attività e modalità lavorative dei contagiati, sull'uso di mezzi pubblici, privando così gli operatori della possibilità di eseguire indagini e formulazioni statistiche sulle cause e sull'andamento dell'epidemia. E persino il dato puro relativo alle terapie intensive - di fondamentale importanza per l'adozione delle misure di contenimento e per valutarne dinamicamente l'efficacia - sfugge a un resoconto pubblico e affidabile. Ed è su questo vuoto di informazione, è su questo dispositivo di reticenze e censure, è su questa base di opacità del potere che fioccano le irresponsabili decretazioni governative.

Tutto questo avviene in un clima di totale disinteresse, e meno male che l'altro giorno, alle Camere, qualcuno dell'opposizione ha fatto mostra di accorgersene. Ma non si tratta, come si denuncia inadeguatamente, della necessità che l'esecutivo «coinvolga l'opposizione», come se il malgoverno cessasse di essere tale giusto perché è condiviso. Si tratta, ben diversamente e più gravemente, della pura e semplice violazione della legge col supplemento di quella gestione insieme raffazzonata e opaca. Si tratta della sfacciata insubordinazione costituzionale di cui questo governo si rende responsabile non per rifare la tappezzeria di Montecitorio o per ordinare qualche auto blu: ma per infierire sulle libertà dei cittadini, privati oltretutto del diritto di sapere come veramente stanno le cose. riproduzione riservata.

