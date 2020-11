Vittorio Feltri replica a Giovanni Toti: "Attenzione: anche i vecchi nel loro piccolo si inca**"no"

02 novembre 2020 a

Uno scivolone che è costato caro a Giovanni Toti. Il governatore della Liguria, nella giornata di domenica 1 novembre, ha lanciato una proposta al governo sollevando però la polemica. In particolare è stato un tweet del leader di Cambiamo! a finire nel mirino di tutti. "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19 - cinguettava -dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate".

"Anziani non indispensabili allo sforzo produttivo". Toti, lo scivolone (in buonafede) per cui viene massacrato

Una frase che non è andata giù neppure a Vittorio Feltri che, con un altro tweet, replica: "Caro Toti attenzione: anche i vecchi nel loro piccolo si inca**"no". In molti infatti non hanno preso bene la frase del "non sono indispensabili". Tanti infatti gli over 70 che ancora lavorano.

