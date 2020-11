Vittorio Feltri a Fuori dal coro: "Ho visto un sondaggio della Ghisleri". Retroscena Dpcm, il terrore di Conte

04 novembre 2020 a

"Giuseppe Conte ha paura di altri consensi". Il direttore di Libero Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, legge così le indiscrezioni sul nuovo Dpcm. Il premier avrebbe mediato con Pd, ministro della Salute Roberto Speranza e Cts "ammorbidendo" il coprifuoco. I rigoristi lo volevano alle 21, 20, addirittura 18, il premier ha chiuso alle 22. Un modo per alleggerire la sensazione di lockdown di fatto in cui sta per precipitare di nuovo l'Italia, e non solo le regioni già "zone rosse" perché maggiormente a rischio.

"Ho visto un sondaggio di Alessandra Ghisleri, che non è l'ultima arrivata - spiega Feltri -: il premier è sceso dal 60% al 40% in pochi giorni, ha perso molti consensi e probabilmente si rende conto che infliggere agli italiani altre restrizioni non è una operazione che favorisce la popolarità e il gradimento".

