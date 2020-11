Antonio Socci contro Claudia Fusani a Quarta repubblica. "Per lei le manifestazioni violente in Usa sono colpa di Trump"

04 novembre 2020 a

Avrà fatto un balzo sulla sedia, Antonio Socci. Sul divano a guardare Quarta repubblica e lo speciale di Nicola Porro #Lanotteamericana sulle presidenziali americane, l'opinionista di Libero ha ascoltato sgomento il commento di Claudia Fusani. La giornalista di Tiscali non smentisce il vizietto della sinistra italiana, che non passa neanche quando di discute di Ohio, Pennsylvania e dintorni. "Secondo la Fusani - sottolinea Socci - se ci sono manifestazioni violente della sinistra americana la colpa non è dei violenti, non è dell'ideologia dell'odio che costoro professano. No, la colpa è di colui che i violenti odiano: Trump". Vista nell'ottica ribaltata dei "radicals", non fa una piega.

