Paolo Becchi, lo sfogo: "Picco di contagi? Negli Stati Uniti si vota, da noi si puniscono gli italiani"

04 novembre 2020 a

Trova le differenze tra Stati Uniti e Italia. Trova le differenze nel giorno in cui si è votato per scegliere tra Donald Trump e Joe Biden, nonostante il coronavirus, che non ha mai dato tregua agli States. Bene, a trovare le differenze ci pensa Paolo Becchi, su Twitter, tutto nello spazio concesso da un cinguettio. "Negli Stati Uniti nonostante il picco di contagi si è votato. Da noi invece grazie all’epidemia di voto non si può neppure parlare e la democrazia funziona attraverso Dpcm privi di legittimità che stanno facendo danni incalcolabili alla popolazione italiana", conclude il filosofo e firma di Libero. Il tutto, lo si ricorda, a poche ore dall'entrata in vigore dell'ultimo dpcm di Giuseppe Conte. Il tutto a poche ore da un nuovo lockdown di fatto per milioni di italiani.

