Paolo Becchi fa a pezzi l'ultimo Dpcm: "Coloratevi come ca*** volete, i pennarelli sono in omaggio"

Paolo Becchi non ci va per il sottile. L'editorialista di Libero rabbrividisce di fronte al nuovo Dpcm e alle sue nuove restrizioni che vedono l'Italia divisa in zone colorate differentemente in base alla gravità che vantano in merito all'emergenza coronavirus. "Giallo,arancione, rosso, coloratevi un po‘ come ca**o volete - cinguetta ironico, ma con un pizzico di rabbia -. I pennarelli sono in omaggio e contengono una carica virale che può essere neutralizzata da una mascherina anche di comunità. Buon divertimento!". Il premier infatti ha ammesso che le regioni potranno mutare di colore in base all'andamento della pandemia. Insomma, ancora una volta è caos totale.

