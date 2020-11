Giuseppe Conte, il solito tele-comizio: "Ora promette anche miracoli per Natale"

Salvatore Dama 05 novembre 2020 a

L'unica notizia è l'orario. Per una volta Giuseppe Conte comincia la sua rituale conferenza stampa con puntualità. Quanto al resto, il premier dà notizie già note. Quelle che ruotano intorno alla chiusura diversificata per Regione. Il nuovo Dpcm andrà in vigore domani. E il capo del governo fa un quadro grigio della situazione. «Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici e diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate», premette, ma «c'è l'alta probabilità che molte Regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche». Ciò giustifica l'ennesima stretta. E la diversità di trattamento per i territori. Ad oggi, aggiunge, «non ci sono territori che possano sottrarsi» alle misure restrittive, «la pandemia corre ovunque». Quindi risponde alle critiche del governatore Fontana, che lo accusa di aver dipinto di rosso la Lombardia sulla base di dati vecchi. «Le ordinanze del ministro della Salute non sono arbitrarie o discrezionali, recepiscono l'esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente» con i «rappresentanti delle Regioni».

Italia chiusa in tre modi, regione per regione: come funzionerà. Campania, sorpresa inspiegabile. Salve solo le messe. Rischio disordini

È chiaro però, precisa Conte, che sono presi in considerazione «dati consolidati» e non quelli degli ultimissimi giorni. Alle nuove chiusure seguirà una nuova ondata di ristori, promette il premier. «Già questa settimana porteremo in consiglio dei ministri un nuovo decreto legge». Forse già stasera. Sempre oggi ci sarà una riunione con i leader della maggioranza. Per fare il punto politico della situazione e rilanciare l'azione del governo. «Non mi è stato chiesto da nessuna forza politica di operare dei rimpasti e, se mi permettete, data anche la criticità dell'intero Paese mi sembra che il tema possa interessare poco ai cittadini.

E non appassiona neanche me. Ho chiesto un incontro ai leader della coalizione per valutare quali siano la priorità. La gestione della pandemia ci assorbe, ma dobbiamo pensare al futuro, al Recovery Plan, anche ad altre iniziative di rilievo costituzionale che possiamo assumere». Infine Conte affronta il tema della depressione economica. Per gli extra ristori saranno reperite risorse fino a due miliardi e, se sarà necessario, si procederà a un nuovo scostamento di bilancio. «Se queste misure ci aiuteranno a contenere il contagio, qualche spesa in più credo che ce la potremo permettere a Natale. Non sto pensando a veglioni, cenoni natalizi, balli. Bisogna rispettare le regole. Se ci arriviamo in serenità, anche la fiducia nei consumi non sarà depressa e potremo vedere i benefici economici».

