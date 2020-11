Paolo Becchi e la contraddittorietà dei democratici: "Solo nel caso di Trump chi parla di brogli attacca la democrazia"

06 novembre 2020 a

a

a

Paolo Becchi dalla parte di Donald Trump. Il presidente americano uscente ha promesso di far ricorso alla Corte Suprema affinché si valuti la legittimità dei voti. "Brogli elettorali non sono una novità. E i democratici sono sempre intervenuti per stigmatizzarli. Solo nel caso di Trump chi parla di brogli attacca la democrazia", cinguetta l'editorialista di Libero. Da giorni infatti il tycoon mette sotto accusa i voti, a seggi chiusi, arrivati per posta. Voti in favore dell'avversario Joe Biden, ma che sollevano parecchi dubbi.

Paolo Becchi, lo sfogo: "Picco di contagi? Negli Stati Uniti si vota, da noi si puniscono gli italiani"

La pensa così anche Matteo Salvini che annuncia addirittura "grandi sorprese". Per il leader della Lega qualcosa non torna: "In certe contee ci sono più schede che cittadini". Un fatto che se venisse confermato non porterebbe bene ai democratici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.