Vittorio Feltri fiducioso a L'Aria Che Tira: "Il Covid non è il flagello che descrivono, i vecchi crepano lo stesso"

Vittorio Feltri non ha mai negato l'esistenza del coronavirus, però non per questo lo considera una calamità come lo descrivono. Il direttore di Libero lo dice chiaro e tondo alle telecamere di Myrta Merlino. "I vecchi muoiono lo stesso anche senza il Covid, io non ho mai visto un vecchio che non crepa, prima o poi crepa, c'è poco da fare. Certo, se c'è una malattia in corso è più facile morire", spiega a L'Aria Che Tira per poi aggiungere: "Sono convinto che sia una malattia normale. Non credo che il Covid sia un flagello come viene descritto".

Poi il direttore non può fare a meno di notare un dettaglio che ben pochi ammettono: "Abbiamo speso poco negli ultimi anni nella sanità per cui ci troviamo in carenza di strutture". Infine, la chiosa ironica con cui - in un momento così terribile - strappa un sorriso anche alla conduttrice: "Certo è che io da quando sono diventato vecchio ho molta antipatia per i giovani".

