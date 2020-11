Paolo Becchi sulle multe del dpcm: "Se prendi a botte qualcuno in strada, te la cavi con meno"

09 novembre 2020 a

a

a

Sembra surreale, ma è pura realtà. Chi va a trovare un amico e mente sullo spostamento - secondo l'ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte - rischia sei anni di reclusione. Una notizia che ha fatto saltare sulla sedia Paolo Becchi. L'editorialista di Libero ha affidato a Twitter il suo duro commento: "Se per la strada ti incavoli con qualcuno e lo prendi a botte te la cavi con meno - cinguetta al vetriolo -. È la perversione del diritto penale, ve ne rendete conto?".

"Coloratevi come ca*** volete, i pennarelli sono in omaggio". Becchi fa a pezzi l'ultimo Dpcm

Proprio così e quello che pare ancora più assurdo è che la visita agli amici durante il coprifuoco è considerato "un caso grave" tale per cui si rischia il processo penale. Stessa sorte se si esce di casa in zona rossa e se, da positivo, si viola la quarantena contagiando altre persone. In questo caso l'accusa è di epidemia colposa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.