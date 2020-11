Otto e Mezzo, Vittorio Feltri contro Andrea Scanzi: "Ma che ca*** gliene frega di Salvini?"

10 novembre 2020 a

Siamo alle solite. A Otto e Mezzo di Lilli Gruber, in onda su La7, nella puntata di lunedì 9 novembre, ospite in collegamento c'era Andrea Scanzi, il vice-travaglino, il quale si esibiva nel tiro contro Matteo Salvini. Un attacco dopo l'altro, sfregi su sfregi, un'ossessione dura e pura. E scomposta, come solo Scanzi sa essere scomposto. E lo spettacolino non è piaciuto molto a Vittorio Feltri. O meglio, al direttore di Libero, lo show del giornalista del Fatto Quotidiano, ha fatto sorgere un dubbio, espresso su Twitter senza troppi giri di parole. "Scanzi ce l'ha a morte con Salvini. Ma che ca*** gliene frega di lui?", ha cinguettato tranchant Vittorio Feltri. Una domanda tagliente...

