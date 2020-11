Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "Scrive a Repubblica per dire che non ha fatto vacanze. Eroe o pir***?"

10 novembre 2020 a

Breve riassunto. Fuoco amico su Giuseppe Conte da parte di Repubblica. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ha dedicato una lunga inchiesta alle negligenze del governo nel corso della scorsa estate, insomma ha messo nero su bianco tutto ciò che non è stato fatto in vista della seconda, drammatica, ondata del coronavirus. Seconda ondata che sta mettendo in ginocchio un paese che, semplicemente, non si era preparato: si pensi alle terapie intensive, ai trasporti, al tracciamento, al ruolo dei medici di base, ai piani regionali. Tante colpe, tanti errori, troppe dimenticanze, quelle imputabili a premier Conte. Eppure, quest'ultimo si è risentito. E ha voluto replicare, scrivendo a Repubblica per far sapere che ha lavorato sodo, insomma, che la scorsa estate non ha fatto neppure un giorno di vacanza. E ci mancherebbe, vien da aggiungere. Ma non solo: ci si interroga sulla bontà del suo lavoro, evidentemente discutibile. E, per ultimo, ecco piovere lo sferzante commento di Vittorio Feltri, su Twitter. "Conte ha scritto a La Repubblica per far sapere agli italiani che questa estate non è andato in vacanza. Eroe? Sarà. Io da 30 anni non faccio ferie e più che altro mi sento un pirla", conclude tagliente il direttore di Libero.

