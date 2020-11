Vittorio Feltri sul vaccino Pfizer: "Tutti ne danno il merito a Biden, Trump snobbato. Una vergogna"

11 novembre 2020 a

Una macroscopica "vergogna", come la definisce Vittorio Feltri. Eppure, nessuno sembra indignarsi. Già, accade che Pfizer abbia comunicato al mondo di aver trovato un "vaccino efficace al 90%" contro il coronavirus. Notizia potenzialmente storica e in grado di dare speranza in un momento drammatico. Notizia comunicata subito dopo la vittoria di Joe Biden su Donald Trump nelle elezioni Usa. E senza voler titillare il sospetto che il tempismo non sia stato casuale, vi è una semplice, banale, considerazione che nessuno, o quasi, sembra fare: il vaccino è americano (con partecipazione tedesca), dunque è frutto di una ricerca finanziata da e iniziata durante l'era Trump. E invece no: tutti a celebrare Biden. Circostanza che fa scattare Feltri, appunto, che su Twitter cinguetta: "L’America ha approntato il virus anti-Covid e tutti ne danno il merito a Biden che non è ancora entrato alla Casa Bianca. Trump snobbato. Vergogna", conclude tranchant il direttore di Libero.

