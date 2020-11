Vittorio Feltri, la polemica contro la sinistra: "Vaccino? Buttarla in politica è roba da idioti"

11 novembre 2020 a

Sembrava tutto finito e, invece, il dramma è ricominciato peggio di prima. Il Covid ha preso gusto nell'arte di sterminarci e noi anziché combatterlo senza se e senza ma, discutiamo di zone gialle, arancioni e rosse, sulla base di dati incerti trasmessi dalle regioni varie al governo che cerca malamente di salvare capra e cavoli. La capra è la nostra salute, i cavoli sono gli interessi locali, direi politici. Infatti la Campania è un macello ma fino a ieri si è fatto finta che fosse un grande club di gentiluomini sani. Non è così. All'inizio il virus ha massacrato il Nord, specialmente la Lombardia illudendo il meridione di farla franca.

Già, la prima ondata ha colpito le zone più popolose, poi quando, dopo l'estate, sembrava che i guai fossero finiti, il Corona si è scatenato riprendendo a mietere vittime. Ed ora anche il mezzogiorno è bombardato dal morbo, benché l'esecutivo fatichi a prenderne atto, perché la situazione di Napoli rischia di essere esplosiva. Sorvolo sui virologi perché poveracci ciascuno di essi dice la propria convinto di aver ragione, magari avendo torto. Personalmente non so un tubo di medicina, non essendo neanche infermiere, che dico, portantino, tuttavia nonostante gli occhiali da miope vedo che il casino non è in atto solo in Italia, ma in mezzo mondo.

L'Europa è completamente in affanno e registra contagi quanto noi se non di più. Significa che Conte per quanto odioso e pasticcione non è di livello più basso dei suoi colleghi continentali. Certo, potrebbe avere maggiore coraggio se ne avesse un po', viceversa si adegua all'andazzo, predica male e razzola di conseguenza. Non vorrei essere nei suoi panni da fighetto. Nel frattempo giunge dagli Stati Uniti la notizia confortante che è pronto un vaccino efficace nel 90 per cento dei casi. Evviva. Peccato che per conservarlo e smerciarlo sia necessario depositarlo in frigoriferi speciali in grado di assicurare una temperatura di 70 gradi sotto zero. E noi non li abbiamo.

Quindi il problema è quello di procurarseli. Vediamo di non dormire altri mesi e di cercare di assicurarne una quantità necessaria all'Italia. Se saremo capaci di darci una mossa in questo senso forse ce la caveremo e saremo all'altezza una volta per tutte di fronteggiare l'emergenza. La maggioranza dei giornali ha attribuito il merito di aver trovato l'antidoto al Covid al nuovo presidente Usa Biden, il quale non è ancora entrato alla Casa Bianca. Semmai va data una medaglia a Trump anche se sta sulle scatole ai progressisti planetari. È da idioti buttarla in politica anche sui vaccini la cui preparazione è stata finanziata dal governo americano in carica e non dal prossimo. Cari amici della sinistra scendete dalla pianta.

Gli errori che abbiamo commesso sono molteplici, il più grave è di non aver capito che l'estate è una stagione, mica una medicina. Pertanto al primo vento autunnale ci siamo ritrovati come a marzo e privi di strumenti sanitari difensivi. riproduzione riservata.

