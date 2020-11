Pietro Senaldi a Stasera Italia, nessuna fiducia a questo governo: "Dopo i banchi a rotelli, i bisturi fosforescenti?"

12 novembre 2020 a

Dopo i banchi a rotelle, i bisturi fosforescenti? Pietro Senaldi, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, riassume con una battuta lo scenario inquietante di un governo incapace, in 6 mesi, di preparare l'Italia alla ampiamente prevista seconda ondata di contagi da coronavirus. "Hanno comprato persino i banchi a rotelle per la scuola! Chissà cosa faranno più in là?, Magari compreranno i bisturi fosforescenti", nota con amaro sarcasmo il direttore di Libero.







Due disastro non bastano, distribuzione dei vaccini: se ne occuperà Arcuri. Un governo allo sbaraglio

Il suo "Non è che mi fidi molto di questi governanti!" è una osservazione condivisa dalla stragrande maggioranza dei telespettatori che commentano in diretta il talk di Rete4. Tutti vittime di pregiudizio nei confronti di Giuseppe Conte e compagni? Non proprio, perché c'è anche chi rivendica: "Non sono contrario al Mes in sé per sé, ma non posso pensare di prendere un prestito che devo ripagare io sapendo che a spendere quei soldi sarà gente di cui non mi fido e che sono certo li butterebbe nel ces***o". Come dargli torto?

