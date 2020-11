Vittorio Feltri contro Michaela Biancofiore: "A far appassire Forza Italia sono le tipe come lei"

12 novembre 2020 a

a

a

Una lunga crisi, per Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi. Il calo nei sondaggi ora si è stabilizzato e gli azzurri veleggiano attorno al 6%, lontanissimi i tempi d'oro insomma. Sulla crisi del partito si è detto tutto e il contrario di tutto, si è parlato per anni di leadership, di ricambio ai vertici, del fatto che oltre Berlusconi c'è solo Berlusconi. Ma ora, sul banco degli imputati, Vittorio Feltri trascina Michaela Bianconfiore, che a dicembre 2019 annunciò l'addio al partito salvo poi porre fine all'autosospensione a maggio 2020, quando il Cav la inserì nel nuovo coordinamento del partito. E, come detto, contro la deputata ora piove l'attacco del direttore di Libero. Poche e incisive parole, su Twitter: "A fare appassire Forza Italia sono le tipe come la Biancofiore". Cala il sipario.

"Il vero simbolo dell'epidemia? Il nonno suicida". Feltri, Becchi e la verità sul coronavirus: "Sortilegio cinese e inganno platenario"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.