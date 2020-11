Paolo Becchi contro Barbara Gallavotti: "Negazionisti con problemi psichici? Anche i dissidenti russi nei gulag"

12 novembre 2020 a

La biologa Barbara Gallavotti è ospite fissa a DiMartedì e un suo video sta spopolando nelle ultime ore. La scienziata e divulgatrice, tra le autrici di Superquark, ha ricordato come "il negazionismo possa fare moltissimi danni", in riferimento al coronavirus. "Questo - ha concluso - spiegherebbe ad esempio perché gli Stati Uniti, ricchi e potenti, con il Covid se la sono cavata molto peggio di paesi senza risorse". Traduzione banale: chi dubita della versione ufficiale sull'epidemia ha problemi psichici. Una esasperazione in questa guerra tra bene e male che Paolo Becchi riassume così, su Twitter: "I dissidenti russi internati nei gulag venivano fatti passare per malati mentali...". Corsi e ricorsi.

