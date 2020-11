Vittorio Feltri a L'Aria Che Tira: "Lockdown in tutta Italia? Lombardia già chiusa, non soffrirei se lo fossero anche le altre regioni"

13 novembre 2020 a

In pochi giorni l'Italia cambia colore. Il nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte è stato ribaltato e a distanza di settimane molte regioni si stanno per avvicinare alle zone arancioni o, come nel caso della Campania, addirittura a zona rossa dove la situazione coronavirus è parecchio rischiosa. Un fatto che non scuote particolarmente Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, interpellato da L'Aria Che Tira su La7, interviene con tutta sincerità. "Non dispongo degli elementi per dire che il governo ha intenzione di bloccare tutto - commenta sul possibile lockdown leggero al vaglio del governo -, ma non soffrirei se questo blocco fosse esteso ad altre regioni, visto che già nella mia, in Lombardia, è tutto chiuso".

Milano però non è del tutto ferma e il traffico lo dimostra. "Solitamente la città reagisce - prosegue -. Non è morta. Anche Bergamo e Brescia oggi si sono riprese. Significato, questo - conclude il direttore - che applicando regole e discipline si può uscire dall'emergenza".

