Bonus a tutti ma non arrivano a nessuno: Italia, il paese con le tasche più vuote di tutti

Allora, avete presente i 100 miliardi di deficit per "non lasciare indietro nessuno", per erogare bonus a pioggia e inondare i lavoratori di cassa integrazione? Siti in tilt e assegni non arrivati a parte, in molti di fronte all'utilizzo della montagna di denaro hanno avuto da ridire. L'accusa principale arrivata dal mondo imprenditoriale e da buona parte degli economisti è che il governo abbia pensato solo a riempire le tasche degli italiani senza pensare agli investimenti necessari per far ripartire il Paese. Ebbene, i decreti di Giuseppe Conte non sono riusciti neanche a far quello.

Ieri l'Ocse ha diffuso i dati sul reddito procapite dei Paesi industrializzati nel secondo trimestre dell'anno, quello funestato dai lockdown della prima ondata e caratterizzato da interventi massicci, in ogni parte del mondo, di aiuti pubblici. Il dato che balza agli occhi è la discrasia tra il calo mostruoso del pil registrato quasi ovunque e la diminuzione delle entrate dei cittadini. In media, nell'area Ocse, grazie al sostegno dello Stato, il crollo della crescita del 10,6% è stato accompagnato, incredibilmente, da un incremento del 5,3% del reddito per abitante. Ecco, volete sapere come è andata in Italia? A fronte di un calo del pil del 12,8% noi abbiamo perso a testa il 7,2% dei nostri guadagni. Ma come? Valanghe di redditi di cittadinanza e di emergenza, congedi parentali, bonus baby sitter, una tantum per la colf, indennizzi agli autonomi, estensione della Cig, tutto per nulla? Sembra proprio di sì.

Anche perché non è andata affatto così negli altri Paesi. In Germania (calo del pil -9,8%) la diminuzione è rimasta contenuta in un impercettibile -1,1%, in Francia (-13,8%) ci si è fermati a -2,3%, nel Regno Unito (-19,9%) a -3,4%, mentre in Canada (-11,7) e negli Usa (-9,1% i redditi sono addirittura saliti dell'11 e del 10,1%. Qui non si tratta di un giochino statistico. Le percentuali snocciolate dall'Ocse certificano il totale fallimento della politica dei sussidi messa in campo dall'esecutivo, che non solo non ha messo benzina nel motore del tessuto produttivo (cosa che pagheremo nei prossimi mesi), ma non è neanche riuscita a contrastare l'impoverimento delle famiglie provocato dal blocco delle attività. Un risultato peggiore era difficile da immaginare. Conte & C. sono riusciti ad avere la botte vuota e la moglie sobria. Le decine e decine di miliardi sono state sperperate in mille rivoli che non hanno fatto la differenza per i cittadini e hanno lasciato a secco le imprese. Forse è una fortuna che la manovra sia finita in qualche cassetto. Forse dopo il report dell'Ocse varrebbe la pena riguardarla con attenzione. Anche perché all'orizzonte ci sono i 200 e rotti miliardi del Recovery fund. Se buttiamo pure quelli la gente scenderà in piazza con i forconi.

