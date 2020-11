Paolo Becchi contro Nicola Zingaretti: "Grandissimo abbraccio a Bassolino? Non è da tutti essere così ipocriti"

16 novembre 2020 a

"Non è da tutti essere così ipocriti...". A Paolo Becchi basta una frase e una manciata di parole per sotterrare Nicola Zingaretti e mezzo Pd. L'occasione la fornisce un commento via social del segretario democratico nonché governatore del Lazio, dedicato ad Antonio Bassolino, ex governatore della Campania, sindaco di Napoli. ministro e per 20 anni "padrone" del centrosinistra in regione. "Un grandissimo abbraccio a Bassolino - scrive Zingaretti -. 19 assoluzioni: un calvario che un leader della sinistra italiana come è lui ha affrontato con grande determinazione, dignità e rispetto delle istituzioni. Non è da tutti". Magari Zinga scorda che è stata proprio la sinistra e il Pd a cavalcare i guai di Bassolino per sostituire un capobastone divenuto ormai scomodo e ingombrante.

