Il coronavirus bombarda la testa: ansia e clima ostile, gli effetti sul nostro cervello

Giulia Sorrentino 16 novembre 2020 a

Fermiamoci a riflettere e pensiamo un po' a quanto il nostro atteggiamento, i nostri comportamenti siano dettati da quell'organo non poi tanto bello che è il cervello. Subdolo, protagonista, leggero (non pesa nemmeno due chilogrammi) e che non ci sta a non insinuarsi in ogni frangente della nostra vita. È un organo plastico, il che vuol dire che è in grado di cambiare assetto e configurazione per adattarsi a ciò che avviene nell'ambiente circostante, assorbe i fenomeni e li fa propri, e non chiede nemmeno il permesso. Maleducato ma efficace, spesso irriverente, è soggetto a quello che viene chiamato il fenomeno della «neuroplasticità».

A leggere questo termine può apparire un termine complesso, i non addetti ai lavori inorridiscono; ma dobbiamo saperne, perché riguarda tutti. Ciò che sta accadendo in questo periodo ha a che fare proprio con questo concetto di neuroplasticità: il cervello in questo momento, con il bombardamento delle notizie quotidiane e l'atmosfera ostile che ci circonda è perennemente in allarme; i circuiti della paura, della rabbia e del panico sono spesso accesi perché controllano che non ci sia nulla di imminente che possa risultare un pericolo. In sostanza, il nostro cervello in questo momento è come un marinaio che durante una tempesta deve provare a salvare la nave ed i passeggeri a bordo.

Avete mai visto un capitano disattento, che non controlli ogni singola onda del mare oppure ogni pericolo all'orizzonte? Ecco, il nostro cervello ci tiene monitorati e ci avvisa, attraverso impulsi che il nostro corpo riceve, quando dobbiamo alzare la soglia delle nostra attenzione. Ciò che dobbiamo fare dunque è mettere il nostro cervello in una zona di maggior armonia, cercando di isolarlo il più possibile dal bombardamento, da un continuo richiamo a ciò che ci circonda. Il pensiero positivo, seppur difficile da esercitare, va coltivato ed allenato, perché è la «Nutella» del nostro cervello, ovvero è quella piccola carezza che lui stesso si fa per non soccombere, e quindi per non far soccombere noi.

