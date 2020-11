Stasera Italia, Pietro Senaldi: "Berlusconi e Salvini hanno orizzonti temporali completamente diversi

20 novembre 2020 a

Il gelo tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini secondo Pietro Senaldi. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, il direttore di Libero ha commentato le tensioni tra gli alleati successive al passaggio di esponenti di Forza Italia alla Lega così: "Hanno due orizzonti temporali completamente diversi. Quello di Berlusconi è da qui alla fine della legislatura. Meloni e Salvini hanno un altro orizzonte e le loro mosse sono diverse".



"Berlusconi come ha detto lui stesso non sosterrà questo governo, potrà dargli qualche aiutino cammin facendo avendo qualcosa in cambio, e il fatto che ci sia la pandemia è perfettamente funzionale a questo scambio", sottolinea ancora Senaldi. "Politicamente Berlusconi ha poi bisogno di distinguersi dai sovranisti, perché altrimenti ne risulterebbe schiacciato e perderebbe il suo senso politico".

