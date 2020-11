Vladimir Puntin, arrivano conferme sui gravi problemi di salute: "Ha il cancro, operato a febbraio"

21 novembre 2020 a

I tabloid inglesi di nuovo diffondono notizie allarmistiche sullo stato di salute di Vladimir Putin, che ormai da settimane è molto chiacchierato e soprattutto non è mai stato smentito in maniera categorica, segno che almeno un fondo di verità c'è. Il presidente russo avrebbe il cancro e sarebbe stato sottoposto a «un intervento chirurgico d'urgenza a febbraio». Il Sun, il Mirror e il Daily Mail stanno facendo riaffiorare le voci sullo stato di salute precario del capo del Cremlino. La fonte, il politologo Valery Solovei -lo stesso che due settimane fa aveva sostenuto che Putin ha il morbo di Parkinson (voci liquidate come «spazzatura» dal portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov), ha aggiunto che Putin intende annunciare la sua uscita di scena all'inizio del prossimo anno.

