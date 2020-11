Pietro Senaldi replica a Myrta Merlino a L'Aria che tira: "Troppo malizioso sul vaccino? No, è l'evidenza"

25 novembre 2020 a

Il vaccino non è obbligatorio? Presto spiegato il perché: "Nel momento in cui lo rendi tale devi poterlo somministrare a tutti e l'Italia per me non ne è in grado", tuona Pietro Senaldi scatenando lo studio de L'Aria Che Tira. Qui Myrta Merlino entra nella questione a gamba tesa, accusando il direttore di Libero di essere "troppo malizioso". Ma Senaldi non ci sta: "No, è solo piuttosto evidente. In ogni caso da questo punto di vista non è così allarmante che il 37 per cento non voglia fare il vaccino, perché almeno ci sarà per una parte di coloro che vogliono farlo".

Lo scetticismo per il direttore è alimentato da una certa sfiducia nei confronti della classe politica e anche dei medici: "Gli italiani, non sapendo molto di medicina, sono bombardati da opinioni difformi. Purtroppo però è anche vero che non esiste una verità unica, molto dipende dalle esperienze". E il coronavirus, con una sfilza di virologi in contrapposizione tra di loro, lo ha dimostrato.

