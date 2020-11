Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Caos tamponi in Lombardia? Prima o poi ci saranno conseguenze"

25 novembre 2020 a

a

a

Pietro Senaldi senza peli sulla lingua. In collegamento con L'Aria Che Tira su La7 il direttore di Libero elenca i difetti della Regione Lombardia: "Dai tamponi al vaccino antinfluenzale - spiega a Myrta Merlino - la Lombardia ha diversi problemi. Prima o poi - aggiunge - questo provocherà delle conseguenze sull'assetto del governo lombardo, detto questo non credo che i problemi siano esclusivamente della Regione di Attilio Fontana". "Ah, ma non c'è dubbio - interviene subito la conduttrice -. I problemi e i disastri vanno da nord a sud".

Video su questo argomento Senaldi, un sospetto sul Fatto Quotidiano: "Piano-vaccini, state forse coprendo qualche regione?"

Senaldi torna poi sul caos tamponi che ha visto la Regione leghista, con la complicità del numero dei casi di Covid-19, al centro della polemica: "Abbiamo capito che sopra i 10mila contagi non riescono a tracciare e lo hanno anche ammesso". Una difficoltà riscontrata dallo stesso governo che ha assistito al flop della sua app Immuni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.